Komplizierte Jamaika-Gespräche in Deutschland beginnen

Merkel stellte die Unionsfraktion auf schwierige Verhandlungen ein - © APA (dpa/Archiv)

In Deutschland beginnen Union, FDP und Grüne am Mittwoch mit Sondierungen für eine sogenannte Jamaika-Koalition. Zu Mittag treffen sich die Unionsparteien CDU und CSU zuerst mit Vertretern der FDP, dann am Nachmittag mit einer Grünen-Delegation. Am Donnerstag kommen FDP und Grüne zu einem Austausch zusammen. Am Freitag beginnen dann die Gespräche erstmals in großer Runde.