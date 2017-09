Komödie von Martin McDonagh gewinnt beim Toronto-Filmfest

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ist der Siegerfilm - © APA (Getty)

Martin McDonaghs “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” ist der Siegerfilm beim 42. Toronto International Film Festival (TIFF). Die Tragikomödie mit Frances McDormand, Woody Harrelson und Sam Rockwell in den Hauptrollen begeisterte – wie kürzlich schon in Venedig – das Publikum der kanadischen Metropole, das traditionell an Stelle einer Jury den Gewinner wählt.