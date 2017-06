Kommunalwahlen in Italien – Enttäuschung für Grillo-Partei

In den größten Städten, in denen gewählt wurde, schafften es Bürgermeisterkandidaten der Grillo-Gruppierung nicht in die Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten Bewerbern. Die Stichwahlen finden am 25. Juni zwischen den beiden erfolgreichsten Kandidaten statt, die beim ersten Wahlgang nicht die 50-Prozent-Schwelle erreicht haben.

Gewählt wurde in größeren Städten wie Verona, Genua, Padua, Parma und Palermo. Der Wahlkampf war in mehreren Städten ein Dreier-Rennen zwischen Gruppierungen aus dem Mitte-Rechts- und dem Mitte-Links-Lager und der Fünf-Sterne-Bewegung um den Starkomiker Beppe Grillo. Diese trat in allen Gemeinden allein, also ohne Listenverbindungen, an. In mehreren Gemeinden kandidierten auch Bürgerlisten.

In Genua bahnt sich eine Stichwahl zwischen dem Mitte-Links-Kandidaten Gianni Crivello, der um die Nachfolge des scheidenden Bürgermeisters Marco Doria kämpft, und dem Mitte-Rechts-Bewerber Marco Bucci an. Auf eine Wiederwahl hofft der Bürgermeister von Palermo, Leoluca Orlando, der sein fünftes Mandat erobern könnte. Der Jurist, der die sizilianische Hauptstadt zwischen 1985 und 1990 sowie zwischen 1993 und 2000 als Bürgermeister regiert hatte, eroberte laut Exit Polls circa 41 Prozent der Stimmen. 2012 war Orlando nach einer Erfahrung als Parlamentarier wieder zum Stadtoberhaupt gewählt worden. Orlando sollte laut Exit Polls in die Stichwahl gegen den Mitte-Rechts-Kandidaten Fabrizio Ferrandelli ziehen, der es auf etwa 30 Prozent der Stimmen schaffte.

Auf eine Wiederwahl hofft auch der scheidende Bürgermeister von Parma, Federico Pizzarotti, der kürzlich aus der Fünf-Sterne-Bewegung ausgeschieden war, mit der er 2012 zum ersten Grillo-Stadtoberhaupt Italiens avanciert war. Pizzarotti, der laut Exit Polls rund 38 Prozent der Stimmen errang, tritt für die Bürgerbewegung “Effetto Parma” an. Er dürfte gegen den Kandidaten aus dem Mitte-Links-Lager Paolo Scarpa in die Stichwahl ziehen. Dieser schaffte 28 Prozent. In Verona dürfte es bei Stichwahlen zu einem Duell zwischen der Mitte-Links-Kandidatin Orietta Salemi und ihrem Mitte-Rechts-Gegner Federico Sboarina kommen.

Die Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen war niedrig. Laut vorläufigen Angaben lag sie bei 61,1 Prozent. Bei den zuvor letzten Kommunalwahlen waren es 68,2 Prozent gewesen.

Die Gemeinderatswahlen sind für die Parteien ein Gradmesser im Hinblick auf die italienischen Parlamentswahlen, um deren Termin noch gestritten wird. Sie sind auch ein Test für die Demokratische Partei (PD) um Ex-Premier Matteo Renzi. Dieser scheiterte am Donnerstag bei Bemühungen um die Verabschiedung eines neuen Wahlgesetzes nach deutschem Muster im Parlament. Die Billigung eines Wahlgesetzes gilt als Bedingung für Neuwahlen, die spätestens im Frühjahr 2018 stattfinden.

(APA)