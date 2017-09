Kommissionspräsident Juncker hält Rede zur Lage der EU

Juncker will Reformen für die EU präsentieren - © APA (AFP)

Kurz vor den Wahlen in Österreich und Deutschland präsentiert Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Mittwoch seine Ideen zur Zukunft der Europäischen Union. In seiner jährlichen Grundsatzrede im Straßburger Europaparlament will der Luxemburger erklären, welche Reformen der Wirtschafts- und Währungsunion und anderer EU-Institutionen er für realistisch hält.