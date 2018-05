Kommission will mehr EU-Geld in Krisenländer leiten

Die EU-Kommission hat die im nächsten Langfrist-Budget geplante Umschichtung von Hilfen für strukturschwache Regionen in Richtung Südeuropa verteidigt. "Etwa die Slowakei, das Baltikum oder Polen bekommen in unserem Vorschlag weniger Geld, weil sie wettbewerbsstärker geworden sind", sagte Haushaltskommissar Günther Oettinger. Schon länger stagnierende Länder wie Italien, bekämen dann mehr Geld.

Die bisherigen Hauptempfänger in Osteuropa hätten die Unterstützungen richtig eingesetzt, sagte Oettinger am Dienstag im Europaparlament in Straßburg. Er geht daher fest davon aus, dass einige der osteuropäischen EU-Länder im nächsten Jahrzehnt von der Wirtschaftskraft her zum europäischen Durchschnitt aufholen und erstmals auch Geld in das Budget einzahlen müssten. “Die Kohäsionspolitik war erfolgreich”, sagte Oettinger.