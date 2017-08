Jazz & Groove in Bludenz

Das neu gestaltete Bludenzer Jazzfestival geht heuer in die zweite Runde. Gemäß dem neu gewählten Schwerpunkt in der Programmgestaltung soll die Musik eine breite Zielgruppe ansprechen, zum Verweilen einladen und zum Tanzen verführen. In den Gastgärten der Gastronomiebetriebe in der Rathausgasse sorgen Mia Luz & Toni Eberle für einen stimmungsvollen Auftakt des Festivalwochenendes. Das Duo überrascht mit viel Soul in der Stimme und Groove an der Akustikgitarre.

Jazz, Groove und Funk

Am Samstagabend wird der Vorplatz der Remise zum Festivalgelände. Als Vorband steht die Vorarlberger Jazzformation Die Gërtnerei auf der Bühne. Rund um Sänger und Posaunist Thomas Gertner fanden sich die fünf Musiker aus der Big Band Szene Vorarlbergs zusammen. Ein Markenzeichen der Band sind Songs auf Deutsch, ob stilecht traditionell gespielt oder modern und neu interpretiert.

Als Haupt-Act und zum Abschluss des Bludenzer Jazzfestivals präsentieren sich Os & the Sexual Chocolates. Die aus Österreich stammende Band hat sich seit 2009 dem Funk verschrieben und unterhält mit eingängigen Grooves und Stimmen, knackigen Melodien und Bläserriffs.

Programmablauf

Der Festivalabend startet am Freitag um 20.00 Uhr in der Rathausgasse und am Samstag um 19.30 Uhr am Vorplatz der Remise. Bei Regenwetter wird am Samstag in der Remise gespielt. Am Freitag wird das Konzert in die Gastronomiebetriebe verlegt. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.

Spielzeiten

Freitag, 25. August 2017 l Rathausgasse

20.00 Uhr Mia Luz & Toni Eberle

Samstag, 26. August 2017 l Remise Vorplatz

19.30 Uhr Die Gërtnerei

21.00 Uhr Os & the Sexual Chocolates

Weitere Informationen

Bludenz Stadtmarketing GmbH in Kooperation mit Bludenz Kultur gGmbH

T 05552 63621-258, stadtmarketing@bludenz.at

www.remise-bludenz.at