Komfortable E-Mobilität, die zu überzeugen weiß

Oktober, von 9 bis 16 Uhr auf dem Gelände von Illwerke vkw in Bregenz, können die Besucher eine exklusive Modellauswahl an E-Autos testen.

Rund 300 Testfahrten mit Elektroautos von Tesla Model S, BMW _3, Mercedes B 250 e, VW e-Golf, Renault Zoe und Nissan LEAF sind vor Ort möglich. Alle Automodelle plus das Tesla Model X können vor Ort zudem begutachtet werden. Illwerke vkw und die Vorarlberger Nachrichten freuen sich auf zahlreiche Besucher, die die Bandbreite der E-Modelle unter die Lupe nehmen wollen. „Sauber, sicher, sportlich. Faszinierend elektrisch. Erleben Sie zukunftsweisende Mobilität im Mercedes B 250 e. Lassen Sie sich bei einer Probefahrt überzeugen“, regt Werner Metzler, Verkaufsleiter Mercedes Schneider, an. Mit einer vollen Batterieladung beträgt die Reichweite des neuen B 250 e rund 200 Kilometer. Durch die optionale Ausstattung Range Plus kann die Reichweite um bis zu 15 Prozent – rund 30 Kilometer – gesteigert werden.

Der Mercedes B 250 e erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 160 km/h. Serienmäßig kommt in der rein elektrischen B-Klasse der Collision Prevention Assist Plus zum Einsatz. Er überwacht per Radar die vor dem Fahrzeug liegende Straße, warnt den Fahrer visuell und akustisch vor möglichen Kollisionen und kann das E-Auto bei Bedarf auch komplett selbstständig abbremsen.