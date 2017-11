Mario Seidl ist in guter Form

Kombinierer Seidl geht als Sprung-Dritter in die Loipe

Mario Seidl geht als Dritter mit 20 Sekunden Rückstand auf den französischen Sprungsieger Maxime Laheurte bzw. 10 auf Auftaktsieger Espen Andersen (NOR) in die 10-km-Loipe des dritten Weltcupbewerbs der Nordischen Kombinierer. Weltcup-Gesamtleader Akito Watabe startet (13.30 Uhr MEZ) in Ruka nur eine Sekunde hinter Seidl, Wilhelm Denifl geht als Sechster (+ 0:54) ins Rennen.

Drittbester ÖSV-Athlet nach dem Springen war diesmal Franz-Josef Rehrl, der mit 1:34 Min. Rückstand als 16., unmittelbar hinter Weltcup-Titelverteidiger Eric Frenzel startet. Die Kombinierer hatten sich in Kuusamo eine Weitenjagd geliefert: Laheurte landete bei 145, Andersen bei 144, Seidl bei 142, Watabe bei 141 Metern, Denifl kam auf 138 m.