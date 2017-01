Kombinierer Bernhard Gruber nach Springen in Seefeld voran

Bernhard Gruber geht mit elf Sekunden Vorsprung in den Lauf - © APA

Bernhard Gruber hat am Freitag zum Auftakt des “Nordic Triple” im Weltcup der Nordischen Kombination in Seefeld das Springen für sich entschieden. Der Gasteiner nimmt nach einem 107-m-Sprung den 5-km-Langlauf des ersten Tages elf Sekunden vor dem drittplatzierten Titelverteidiger Eric Frenzel (GER) in Angriff. Der Tiroler David Pommer hat als Vierter 18 Sekunden Rückstand.