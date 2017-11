Kombination: Gruber fällt nach Blinddarm-OP bis Jänner aus

Das österreichische Team der Nordischen Kombinierer muss zu Beginn der Olympiasaison auf Bernhard Gruber verzichten. Der Ex-Weltmeister aus Salzburg hat sich am Montag einer Blinddarm-Operation unterziehen müssen und fällt laut ÖSV-Angaben für den Rest des Jahres aus.

Gruber verpasst nicht nur den Weltcupauftakt am Wochenende in Ruka (FIN), sondern zumindest auch die Dezember-Bewerbe in Lillehammer (NOR) und Ramsau. “Wenn die Wundheilung nach Plan verläuft, kann er nach ein bis zwei Wochen wieder mit leichtem Training am Ergometer anfangen. Ein intensives Training wird erst wieder in fünf bis sechs Wochen möglich sein”, sagte ÖSV-Teamarzt Stefan Hainzl.