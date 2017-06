Bei Anschlag vor einer Woche kamen drei Frauen ums Leben - © APA (AFP)

Eine Woche nach dem Bombenanschlag auf ein Einkaufszentrum in Kolumbien sind acht Verdächtige festgenommen worden. Nach Angaben des kolumbianischen Verteidigungsministeriums wurden sie am Samstag bei Einsätzen in der Hauptstadt Bogota und der Stadt Espinal im Zentrum des Landes gefasst.