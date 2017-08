Kolumbianische Stadt feiert Weltfaulheitstag

In Itagüi wird das Faulenzen hochgehalten - © APA (AFP)

Was gibt es Besseres an einem Wochenende: die kolumbianische Stadt Itagüi hat am Sonntag mit Matratzen und Hängematten den jährlichen Weltfaulheitstag begangen. Auf dem Programm standen die Kür des schönsten Schlafanzuges, ein Polster-Jonglier-Wettbewerb und ein Wettrennen mit Betten auf Rädern.