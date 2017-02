Kolumbianische FARC-Rebellen wollen Minderjährige übergeben

Die FARC will den Kampf aufgeben und die Waffen abgeben - © APA (AFP)

Im Rahmen des Friedensprozesses in Kolumbien will die linke Guerillaorganisation FARC über 50 Minderjährige aus ihren Reihen in das Zivilleben entlassen. Die Mädchen und Buben würden in den kommenden Tagen dem Kinderhilfswerk Unicef übergeben, sagte die Beauftragte für Menschenrechte im Präsidialamt, Paula Gaviria, am Mittwoch.