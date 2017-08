Kolumbianer Lopez Etappensieger bei Vuelta – Froome führt

Lopez gelang ein weiterer wichtiger Erfolg - © APA (EXPA)

Der Kolumbianer Miguel Angel Lopez hat am Mittwoch bei der Bergankunft der 11. Etappe der Spanien-Radrundfahrt triumphiert. Der 23-Jährige setzte sich bei seinem Premierensieg in einem dreiwöchigen Rennen in Calar Alto in 2.120 m Höhe vor Chris Froome durch. Der Brite baute seinen Vorsprung aus, er führt 1:19 Minuten vor dem Italiener Vincenzo Nibali und 2:33 vor dem Kolumbianer Esteban Chaves.