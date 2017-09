Kolporteur verfolgte und verletzte steirische Verkäuferin

Die Verkaufstätigkeit des jungen Mannes aus Nigeria war seitens der Filialleitung längere Zeit geduldet worden. Ende Juli 2017 wurde dem 19-Jährigen diese Tätigkeit jedoch untersagt. Zahllose Male wurde der Kolporteur von einer 54-jährigen Angestellten aufgefordert, das Geschäft und den Eingangsbereich zu verlassen. Der Nigerianer ignorierte diese jedoch, kam immer wieder zum Geschäft zurück und hielt sich im Nahebereich der Frau auf.

Am Dienstag gegen 14.30 Uhr versuchte der junge Mann wieder Kontakt mit der Frau aufzunehmen. Er gelangte über eine offene Hintertüre in den Lagerraum des Geschäftes, umfasste dort die 54-Jährige mit beiden Armen von hinten und hielt sie mehrere Minuten fest. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt. Erst zu Hilfe gerufene Angestellte brachten ihn dazu, von ihr abzulassen. Der 19-Jährige wurde von der Polizei in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.

(APA)