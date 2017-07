Kollision auf A14: Zwei Fahrzeuge überschlagen

Ein Transporter und ein Pkw waren am Donnerstagnachmittag auf der A14 in Fahrtrichtung Tirol unterwegs. Auf Höhe Götzis überholten die beiden Fahrzeuge einen Lkw. Nach dem Überholvorgang wollten die beiden Fahrzeuglenker wieder auf die Normalspur wechseln. Der Fahrer des Pkw dürfte beim Einordnen den Abstand zum vor ihm fahrenden Transporter falsch eingeschätzt haben und touchierte den Transporter. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und überschlugen sich. Der Transporter krachte in weiterer Folge in die Lärmschutzwand am rechten Fahrbahnrand. Auch der Pkw kam am rechten Fahrbahnrand zum Liegen.

Langer Rückstau auf der Autobahn

Ersten Angaben zu Folge wurden drei Personen unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Auf Höhe des Unfallortes war die A14 während der Aufräumarbeiten nur einspurig befahrbar. Es bildete sich ein erheblicher Rückstau.