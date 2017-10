Koller verspürt nach 3:2 über Serbien keine Genugtuung

Liebling der Fans und der Spieler - © APA (Hochmuth)

Inmitten der Grabenkämpfe im ÖFB hat Österreichs Fußball am Freitag für positive Schlagzeilen gesorgt. Beim 3:2-Heimsieg über Serbien zeigte die heimische Nationalmannschaft nach langer Zeit wieder, was in ihr steckt und bereitete ihrem scheidenden Teamchef Marcel Koller einen würdigen Pflichtspiel-Abschied vom Happel-Stadion.