Koller forderte nach ÖFB-Remis in Irland mehr Optimismus

Dragovic erwischt nicht seinen besten Tag - © APA (AFP)

Es war eine vergebene Chance. Österreichs Fußball-Nationalteam kommt im Kampf um die WM-Teilnahme 2018 in Russland immer mehr in Bedrängnis. Der Rückstand auf die Spitze der Gruppe D beträgt nach dem 1:1 am Sonntag in Irland weiter vier Punkte. In den abschließenden vier Runden helfen nur noch Siege. Dessen ist sich auch Teamchef Marcel Koller bewusst.