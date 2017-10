Koller bedauerte Abgang von ÖFB-Sportdirektor Ruttensteiner

Das ÖFB-Präsidium hatte am Samstag die Trennung von Ruttensteiner und die Bestellung des mit einem unbefristeten Vertrag ausgestatteten Peter Schöttel als Nachfolger beschlossen. “Man kann nicht sagen, dass ich davon überrascht war”, erklärte Koller mit Hinweis darauf, dass viele Medien schon im Voraus von dieser Personalrochade berichtet hatten.

“Ich hatte ein enges Verhältnis zu ihm. Es ist schade, weil ich ihn als Person sehr schätze. Er hat der Mannschaft und mir viel Unterstützung gegeben”, sagte Koller über Ruttensteiner.

Dass Ruttensteiner nun die verkorkste EURO 2016 vorgeworfen wird, löste beim Schweizer Kopfschütteln aus. “Es wäre wichtig, dass das endlich vorbei ist. Ich habe noch kein Land gesehen, wo so lange nachgefragt wurde.” Zumindest intern gab es laut Koller eine kritische Analyse des Turnierabschneidens. “Es wurde von uns nicht alles nach außen getragen.”

Im Gegensatz zu Ruttensteiner ist Schöttel dem künftigen Teamchef nicht mehr übergeordnet und wird wohl auch nicht regelmäßig bei der A-Auswahl anzutreffen sein. Diese Neudefinition der Sportdirektor-Kompetenzen ist für Koller nicht ganz nachvollziehbar. “Für mich war es wichtig, dass jemand immer dran ist, Rückmeldung gibt und sieht, wie wir arbeiten, auch weil er es dann dem Präsidium vermitteln kann.”

Den Vorwurf an Ruttensteiner, seine Nähe zum A-Team sei zu groß gewesen, bezeichnete Koller als “absoluten Schwachsinn”. Für den Schweizer war es nach eigenen Angaben wichtig, dass Ruttensteiner regelmäßig bei der ÖFB-Auswahl mit dabei war.

ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger meinte über die Entscheidung, Peter Schöttel zum neuen Sportdirektor zu küren: “Das Positivste daran ist, dass das jetzt vom Tisch ist.” Der Salzburger rechnet mit vielen Änderungen durch den neuen Teamchef. “Ein Umbruch steht definitiv im Raum. Es wird eine gewisse Zeit dauern, wieder so eine Einheit zu formen, aber die Zeit dafür haben wir.” Das erste Bewerbspiel für das Nationalteam nach dem Auftritt am Montag in Chisinau steigt erst im September 2018 im Rahmen der Nations League.

Für Ruttensteiners Nachfolger Schöttel gab es am Sonntag Vorschusslorbeeren von Louis Schaub. “Eine gute Entscheidung”, kommentierte der Mittelfeldspieler die Installierung des Wieners, unter dem Schaub im August 2012 als 17-Jähriger sein Profi-Debüt für Rapid gefeiert hatte. “Ich kenne ihn nur als Trainer, als Sportdirektor hat er andere Aufgaben”, sagte Schaub.

