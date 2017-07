Kolibri-Eiskreation beim „Gelato-Weltfinale“

Wolfurt/Berlin. Nach den Auszeichnungen zur beliebtesten Eisdiele Vorarlbergs durch die vol.at-Leser im Jahr 2015 und die Antenne-Hörer 2016 setzten die Eismacherinnen von der Manufaktur Kolibri vergangene Woche noch eins drauf. Nachdem sich Katarina Rankovic und Manuela Strabler bereits bei der Vorausscheidung in Ulm mit ihrer Kreation „Königin des Sommers“ als Gewinnerinnen durchgesetzt hatten, strahlten die beiden – unterstützt von Linda Peterlunger – auch beim großen Deutschland-Finale in Berlin vom Siegespodest.

12 000 Testesser

Das Joghurt-Eis mit Minze aus dem eigenen Garten, Limettenzesten und einer hausgemachten Brombeer-Limette-Minze-Sauce überzeugte nicht nur die 12 000 Testesser, die ebenfalls ein Stimmrecht hatten, auf dem Potsdamer Platz, sondern auch die achtköpfige Fachjury vollends. „Wir sind sehr stolz auf diesen Erfolg, immerhin haben wir uns gegen insgesamt 130 Mitbewerber aus dem deutschsprachigen Raum durchgesetzt“, kommentiert Kolibri-Chefin Katarina Rankovic dieses unerwartete Highlight des Wolfurter Eissalons.

Weltfinale in Rimini

Am zweiten Septemberwochenende geht dann das große Finale mit 33 Eismachern, die sich über die Ausscheidungen in Rom, Valencia, Melbourne, Dubai, Austin, Rimini, Singapur, Tokyo, Shenzhen, Chicago und eben Berlin qualifizieren konnten, in Rimini über die Bühne. „Alles, was jetzt noch kommt, ist nur noch Draufgabe. Wir sind schon überglücklich, dass wir beim Weltfinale dabei sein dürfen“, so „Kati Kolibri“ Rankovic.