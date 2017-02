Koka-Bauern rebellierten gegen geplantes Gesetz in Bolivien

Koka-Blätter sind in Bolivien eine Art Heiligtum - © APA (AFP)

Bei Zusammenstößen mit der Polizei sind in Bolivien 43 demonstrierende Koka-Bauern festgenommen worden. Sie hatten in La Paz zeitweise die Zugänge zur Plaza Murillo besetzt, wo sich Parlament und Präsidentenpalast befinden. Die Bauern sind gegen ein geplantes Gesetz, das die legale Anbaufläche für Koka zwar von 12.000 auf 20.000 Hektar erhöhen soll, aber vor allem in der Tropenregion Chapare.