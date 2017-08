Kohlschreiber zum dritten Mal im Finale von Kitzbühel

Kohlschreiber trifft nun am Samstag entweder auf Österreichs Aufsteiger Sebastian Ofner oder den Portugiesen Joao Sousa. Für den Wahl-Kitzbüheler steht der insgesamt achte Titel auf dem Spiel, der erste in diesem Jahr.

“Das hätte ich sicherlich nicht gedacht”, meinte Kohlschreiber, der ja angeschlagen nach Kitzbühel gekommen war und nur wegen seiner Liebe zu seinem Heimturnier – wie er sagte – angetreten ist. “Ich habe zwei Physiotherapeuten, die mich wirklich hier im Duo auf der Bank quälen. Wir haben das super hinbekommen”, so Kohlschreiber.

“Finale ist immer toll. Es ist immer besonders, vor allem im Heimturnier, da ist eine richtig geile Stimmung. Ich bin überglücklich, dass ich es geschafft habe”, freute sich Kohlschreiber vor seinem insgesamt schon 17. Finale auf der ATP-Tour.

Kohlschreiber schwärmt ja schon die ganze Woche vom Turnier in der Gamsstadt, umso mehr freut es ihn, dass er hier erneut um die “Goldene Gams” sowie einen Siegerscheck in Höhe von 85.945 Euro brutto kämpft. “Die Stimmung ist jedes Jahr hier sensationell. Wenn der Sebastian spielt, höre ich bei mir in der Wohnung die Leute schreien. Das ist schon bombastisch.”

