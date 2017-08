Kohlschreiber und Olivo erste Kitz-Viertelfinalisten

Kohlschreiber hat das Turnier 2015 gewonnen - © APA

Mit Philipp Kohlschreiber und Renzo Olivo stehen die ersten beiden Viertelfinalisten des mit 540.310 Euro dotierten Generali Open in Kitzbühel fest. Der deutsche Sieger von 2015 fertigte am Mittwoch den als Nummer 7 gesetzten Tschechen Jiri Vesely in nur 67 Minuten mit 6:3,6:3 ab. Der Argentinier Olivo gewann als Außenseiter gegen die Nummer 8, Horacio Zeballos, mit 7:6(4),6:2.