Kohlenmonoxid-Unfälle in Wien gehen zurück

Aufgrund einer Gesetzesnovelle können verschmutzte Geräter schneller erkannt werden - © KK/HFW VILLACH

Die Unfälle durch Kohlenmonoxid-Vergiftungen sind in Wien in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. 2016 gab es um zwei Drittel weniger CO-Unfälle als im Jahr davor. Sowohl 2016 als auch im bisherigen laufenden Jahr gab es keinen tödlichen Unfall, berichtete der Innungsmeister der Wiener Rauchfangkehrer, Christian Leiner, in einer Pressekonferenz am Mittwoch.