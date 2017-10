Kohl-Witwe alleinige Erbin des verstorbenen Altkanzlers

Maike Kohl-Richter wird im Erbschein bedacht - © APA (AFP)

Die Witwe des im Juni verstorbenen deutschen Altkanzlers Helmut Kohl, Maike Kohl-Richter, ist nach “Spiegel”-Informationen die Alleinerbin des CDU-Politikers. Dies gehe aus dem Erbschein hervor, den das Nachlassgericht in Ludwigshafen am Rhein am 10. August ausgestellt habe, berichtete das Nachrichtenmagazin am Samstag. Bisher war die Frage der Erbschaftsregelung öffentlich nicht bekannt.