Kogler kritisiert SPÖ und ÖVP, für U-Ausschuss

Werner Kogler präsentiert Grüne als saubere Partei - © APA (Archiv)

Die Grünen können sich die Aufarbeitung der Vorwürfe gegen SPÖ und ÖVP in der Causa Silberstein durch einen Untersuchungsausschuss vorstellen. Vizeklubchef Werner Kogler verwies am Freitag darauf, dass offenbar auch Mitarbeiter von Ministerkabinetten in die Causa verwickelt seien. Den Wählern empfahl Kogler die Grünen als saubere Alternative.