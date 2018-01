Köstliches Miteinander am Kochtopf

Der jüngste „Internationale Kochabend“ baute mit allerhand köstlichen Speisen aus Tibet, dem Kongo und dem Irak eine Brücke zwischen mehreren Kontinenten.

„Das Sprachfördernetzwerk Frastanz will ein Klima der Toleranz und Wertschätzung für ein friedliches Zusammenleben schaffen und die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund fördern“, so Vizebürgermeisterin Ilse Mock. In nächster Zeit sollen weitere Kochabende veranstaltet werden. Das internationale Kochbuch „Frastanz bittet zu Tisch“ ist in der Bürgerservice-Stelle im Rathaus erhältlich. HE