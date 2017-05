Köstliches für Leib und Seele

Denn während um 8 Uhr morgens noch strömender Regen die Aussichten trübte, riss die Wolkendecke pünktlich zu Beginn der Frühstücksaktion um 9 Uhr auf und ließ die Verantwortlichen im wahrsten Sinne des Wortes aufatmen. Denn trotz der aufgestellten Schirme auf dem Kirchplatz, würde bei Regen nicht so eine tolle Stimmung zum Frühstücken im Freien aufkommen. Als dann eine halbe Stunde später auch noch die Sonne vom Himmel lachte, kamen zahlreiche Besucher in die Jurte auf den Schrunser Kirchplatz, um sich an dem köstlichen Buffet zu bedienen. Es gab dort einfach alles, was zu einem ordentlichen Frühstück gehört.

Bunte Vielfalt

Neben Kaffee, Tee und diversen Säften hatten die zahlreichen Gäste auch die Wahl zwischen etlichen Brotsorten. Angefangen von Croissants bis hin zu Salzgebäck wurde eine große Vielfalt dargereicht. Und auch Marmeladen in verschiedenen Sorten, Schokoaufstriche für Liebhaber besonderer Süßigkeiten oder Käse- und Wurstplatten sowie Obst rundeten das Angebot ab, sodass wirklich jeder etwas fand, das seinem Geschmack entsprach. „Das Frühstück am Kirchplatz am Samstag vor dem Muttertag ist bereits schon Tradition und wir wollen uns zu unserem Geburtstag der Bevölkerung auch wieder einmal präsentieren“, so Angelika Wischenbart, die Gruppenleiterin und Organisatorin des Frühstücks. Neu war dieses Jahr der Kinderbereich, bei dem neben lustigen Polaroid-Fotos auch schnelle Basteleien entstanden. So war für die Unterhaltung von Groß und Klein bestens gesorgt und zahlreiche Besucher genossen die lockere Atmosphäre bei den Pfadis am Kirchplatz.