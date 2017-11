Köstliche Marmelade hilft Kindern

Schon traditionell kochen engagierte Freunde des „Netz für Kinder“ vor dem Beginn der Adventszeit in der HLW Rankweil eine köstliche Orangenmarmelade, die sich auf Weihnachtsmärkten großer Beliebtheit erfreut und Familien in Notsituationen unterstützt.

Die köstliche Marmelade für den guten Zweck ist auf Weihnachtsmärkten erhältlich: Am 2. und 3.12. beim Benefiz-Adventmarkt in Bregenz in der Mehrerau (Collegium Bernardi) und am 23.12. bei der Weihnacht auf Falkenhorst in Thüringen. HE