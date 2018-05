Köstinger will Ausnahme für E-Autos bei IG-Luft-Tempolimits

Über das grüne Kennzeichen identifizierbare E-Autos sollen künftig von Geschwindigkeitsbegrenzungen gemäß IG-Luft ("Luft-Hunderter/-Achtziger") ausgenommen werden, also von der Reduzierung des Tempos auf Autobahnen auf 100 km/h wegen der Luftqualität. "Damit kommen E-Autos nun wirklich auf die Überholspur", wurde Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in einer Aussendung zitiert.

Ziel dahinter ist, den Anteil an E-Autos in Österreich deutlich zu erhöhen, was auch wichtiger Schwerpunkt der Klima- und Energiestrategie sei. Dafür will Köstinger die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, damit die Länder, die für Maßnahmen gemäß IG-Luft zuständig sind, die Möglichkeit haben, diese Ausnahmen umzusetzen. Derzeit ist der “Luft-Hunderter” auf rund 300 Streckenkilometern anwendbar und könnte in Zukunft für alle E-Autos ausgesetzt werden. Die Ausnahme könnte im Idealfall schon Anfang 2019 in Kraft treten.