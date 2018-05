Köstinger und Hofer bekennen sich zu Pariser Klimazielen

Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) haben am Mittwoch bei der Parlamentsenquete zur Klima- und Energiestrategie ein Bekenntnis zu den Pariser Klimazielen abgelegt.

Auf das Thema Speicher werde im Rahmen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft beim informellen Energieministerrat im September in Linz ein klarer Fokus gelegt werden, stellte Köstinger in Aussicht. Ein großer Meilenstein werde das bis 2020 geplante “Energiegesetz neu” sein, dabei sei jedoch auch die Sicherung von Bestandsanlagen mitzudenken. Die geplante Anhebung der Gebäude-Sanierungsrate auf rund zwei Prozent im Jahr gehe nur gemeinsam mit den Bundesländern. Ab 2020 werde es im Neubau keine Ölheizungen mehr geben, heute seien davon noch 700.000 in Eigenheimen vorhanden. 2025 solle dann der sozial verträgliche Austausch der Ölkessel auf Erneuerbaren-Angebote beginnen. Schließlich verwies die Ministerin auch auf ihr Ziel eines europäischen CO2-Mindestpreises als umweltpolitisches Steuerungsinstrument.

In seiner Zuständigkeit gehe es um die Elektrifizierung der Mobilität, um Digitalisierung und Automatisierung. Das E-Auto werde sich durchsetzen, irgendwann werde das Fahren gänzlich emissionsfrei erfolgen. Künftig werde nicht mehr die Frage sein, wie schnell man sich bewege, sondern mit welcher Primärenergie das Fahrzeug betrieben werde. Der Antrieb solle erneuerbar sein, also mit Energie erfolgen, die auch in Österreich vorhanden seien, so Hofer. Das sei nicht nur ein Umweltthema, sondern auch eine Frage der Autarkie – “indem wir nicht von Scheichs und Oligarchen abhängig sind”.