Köstinger plant im Parlament Anlaufstelle für Belästigung

Nationalratspräsidentin Elisabeth Köstinger (ÖVP) plant im Parlament eine neue Anlaufstelle für von sexueller Belästigung betroffene Mitarbeiter und Abgeordnete des Hohen Hauses. Anlass ist die MeToo-Debatte und die Vielzahl an bekannt gewordenen Vorfällen in den vergangenen Wochen, erklärte Köstinger im Gespräch mit der APA.

Hollywood, der grüne Parlamentsklub mit Peter Pilz, das Europaparlament in Brüssel und Straßburg oder zuletzt der österreichische Skisport standen dabei mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung in der öffentlichen Diskussion. “Ich glaube, das ist ein Thema, das uns in den nächsten Jahren noch sehr stark begleiten wird. Es gibt eine höhere Sensibilisierung, und es gibt nach wie vor ein Machtgefüge und Machtgefälle”, sagte Köstinger. Es sei ihr deshalb als Nationalratspräsidentin ein “großes Anliegen, für die vielen parlamentarischen Mitarbeiter, Klubmitarbeiter und Abgeordneten eine zusätzlich Anlaufstelle zu bieten, wo man sich einfach und vertrauensvoll Rat holen kann”.