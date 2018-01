Köstinger gibt grünes Licht für Tempo 140 auf Autobahnen

Tempo 140 auf den Autobahnen - so steht es im schwarz/türkis-blauen Regierungsprogramm. Auch die ÖVP-Umweltministerin Elisabeth Köstinger hält die Anhebung des Tempolimits für vertretbar.

Greenpeace gegen Tempo 140

Kritik kam auch von Greenpeace. Mit Tempo 140 “fährt die Regierung Klimaschutz an die Wand”, hieß es in einer Aussendung. “Wir schauen uns die Studie an und werden die Zahlen überprüfen”, sagte ein Sprecher von Köstinger am Freitag der APA.