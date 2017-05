Körperideale in Vorarlberg: Wenn man wie ein Model aussehen muss

Jede Frau kennt es: Man sieht die perfekten Models in Magazinen und im Fernsehen und wünscht sich einfach nur so auszusehen. Dass diese Bilder nicht der Realität entsprechen, nehmen wir meist gar nicht wahr. Amanda Ruf vom Verein Amazone kümmert sich täglich um Mädchen, die mit einer verzerrten Selbstwahrnehmung kämpfen, denn vielee junge Mädchen in Vorarlberg sind nicht mit ihrem eigenen Körper zufrieden.

“Unser alltägliches Geschäft”

VOL.AT/Madlener © VOL.AT/Madlener

Die Themen Körperbild und Körpermaße sind beim Verein Amazone ein großes Thema. “Für Mädchen ist es in der heutigen Zeit besonders wichtig, wie sie aussehen und dass sie dem entsprechenden Ideal auch gerecht werden”, berichtet die Expertin im VOL.AT-Gespräch. Dabei hat sich eines entscheidend geändert. Heute sagen junge Frauen nicht mehr nur, dass sie wie Models aussehen wollen, sondern “heutzutage ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Frauen so aussehen müssen”, sagt Ruf. Das Wissen, dass Körperbilder, die in Medien präsentiert werden nicht der Realität entsprechen, scheint vollkommen zu fehlen.

“Es gibt auch andere Körperideale”

APA © APA

So komplex wie das Thema ist auch die Antwortstrategie. Laut Amanda Ruf muss den Mädchen und Frauen bewusst gemacht werden, dass es auch andere Körperideale gibt. “Man muss den Mädchen klar machen, dass es nicht normal ist so auszusehen, wie es uns die Medien präsentieren”. Hier fordert Ruf, dass auch mehr Körper gezeigt werden, die der Realität entsprechen. Nur so kann in den Köpfen der Mädchen und Frauen ein Umdenken stattfinden.