Können Türen mitdenken? Tschabrun und DANA sagen Ja.

DANAmotion stoppt die Tür beim Öffnen im vorher eingestellten Winkel (variabel, 90° bis 105°), bremst beim Schließen ab und zieht sich selbsttätig wieder zu. Familien mit lebhaften Kindern werden diese DANA-Innovation zu schätzen wissen. Kinderhände werden sich freuen, denn das Risiko, sich die Finger einzuklemmen, wird durch das sanfte Abstoppen wesentlich reduziert.

Innovatives System

Alle, die exklusives Wohnen bevorzugen, werden die kompakte Technik mit der beruhigenden Sicherheit des neuen Systems schätzen, weil die Mechanik sehr ästhetisch ist und nahezu unsichtbar integriert eingebaut ist. Klobige Türstopper und Feststeller haben endgültig ausgedient. Dieses innovative System ist sowohl für klassische Drehtüren als auch für Schiebetüren einsetzbar. Das mitdenkende Schließen mit dem DANAmotion-System ist einzigartig im Türenmarkt und kann in der repräsentativen DANA-Türenausstellung im Tschabrun Holzfachmarkt in Bludenz-Bürs oder in Rankweil auf seinen beeindruckenden Komfort getestet werden.

Tschabrun Holzfachmärkte

Rankweil

Bundesstraße 102, T 05522 202

rankweil@tschabrun.at

Öffnungszeiten:

Mo.,–Fr. 7.30–12 Uhr und

13.30–18 Uhr, Sa., 8–12 Uhr

Bludenz-Bürs

Bremschlstraße 8a, T 05552 66141

bludenz@tschabrun.at

Öffnungszeiten:

Mo.,–Fr. 8.30–12 Uhr

und 14–18 Uhr, Sa., 8–12 Uhr

www.tschabrun.at