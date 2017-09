Kölner Krise fand auch in Europa League Fortsetzung

Schmerzhafter Zusammenstoß zwischen Heintz und Racic - © APA (dpa)

Der 1. FC Köln kommt weiter nicht auf Touren. Das Team von Peter Stöger, das in der deutschen Fußball-Meisterschaft nach sechs Runden erst bei einem Punkt hält, verlor am Donnerstag in der Europa League gegen Roter Stern Belgrad zu Hause 0:1 und ist weiter punktlos. Im Parallelspiel der Gruppe H überzeugte Topfavorit Arsenal mit einem 4:2 bei BATE Borisow.