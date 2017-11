Köln-Trainer Stöger hofft in Mainz auf ersten Ligasieg

Köln-Trainer Peter Stöger hofft am Samstag in Mainz auf den Befreiungsschlag und den ersten Saisonsieg des Tabellenschlusslichts der deutschen Fußball-Bundesliga. "Wenn wir die Dinge richtig machen, die wir uns vorgenommen haben, können wir gewinnen. Aber es wird nicht leicht", betonte der 51-jährige Wiener, der weiterhin ohne zahlreiche verletzte Stammspieler auskommen muss.

Die Ländermatch-Pause habe man dazu genutzt, um vor allem die Schwächen in der Defensive auszumerzen. “Wir haben viel gearbeitet an der Grundordnung und der Abstimmung, weil wir da zuletzt vor große Probleme gestellt wurden”, sagte Stöger. “Wir wollen stabiler sein und den Abstand zur Konkurrenz verkürzen.”

An der Tabellenspitze stehen dagegen wie gewohnt die Bayern mit ÖFB-Star David Alaba, die seit dem Trainerwechsel von Carlo Ancelotti zu Jupp Heynckes alle ihre sieben Pflichtspiele – davon vier in der Bundesliga – gewonnen haben. Dieser Erfolgslauf soll nun am Samstag in der Heimpartie gegen Augsburg fortgesetzt werden. Das bisher letzte bayrische Nachbarschaftsduell endete am 1. April mit einem souveränen 6:0-Heimsieg des Serienchampions aus München.