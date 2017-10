Köln nach 1:2 in Stuttgart auch nach 8. Spiel noch sieglos

Köln verlor damit zum ersten Mal seit über 21 Jahren wieder einmal bei den Schwaben und ist nach acht Runden die schlechteste Mannschaft in der Liga-Geschichte. Für Stöger dürfte die Luft immer dünner werden. In Stuttgart wäre deutlich mehr möglich gewesen. Dominique Heintz (77.) gelang der Ausgleich, nach dem Anastasios Donis (38.) die Stuttgarter in Führung geschossen hatte.

Vor dem 1:2 wurde ein zunächst gegebener Foulelfmeter für die Kölner nach Ansicht der Videobilder von Schiedsrichter Benjamin Cortus zurückgenommen. Stuttgart gewann nach drei sieglosen Spielen wieder einmal und schaffte mit Saisonsieg Nummer drei zum Rundenauftakt vorerst den Sprung auf Rang zehn.

