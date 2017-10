Köln-Manager Schmadtke hält fest zu Trainer Stöger

Am Ende könnte es für beide eng werden - © APA (dpa)

Trotz der immer schlimmer werdenden Krise hält der 1. FC Köln weiter fest zu Trainer Peter Stöger. “So wie die Mannschaft auftritt, sieht man, dass sie gerne mit Peter arbeitet. Der Trainer ist nicht das Problem”, sagte Manager Jörg Schmadtke der Zeitung “Bild am Sonntag”. Der Österreicher werde definitiv auch am Donnerstag in der Europa League bei BATE Borisow auf der Kölner Bank sitzen.