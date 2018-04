Köln abgestiegen, HSV darf nach Sieg in Wolfsburg hoffen

Der 1. FC Köln ist zum sechsten Mal aus der deutschen Fußball-Bundesliga abgestiegen. Die Rheinländer verloren am Samstag beim SC Freiburg mit 2:3 und können den Klassenerhalt nicht mehr schaffen. Der Hamburger SV hat dagegen auswärts den VfL Wolfsburg 3:1 besiegt und darf weiter hoffen. Der HSV liegt nur noch zwei Zähler hinter Wolfsburg und dem FSV Mainz.

Bereits in der Vorsaison war der HSV zum Schrecken des VfL geworden, als die Hamburger am letzten Spieltag kurz vor Spielende das Siegtor zum 2:1 und Wolfsburg damit in die Relegation geschossen hatten. Auch für Wolfsburg wäre es der erste Bundesliga-Abstieg in der Club-Geschichte.