Köhlmeier war zu Gast im Sunnahof

Erstmals durfte George Nussbaumer einen der bedeutendsten, zeitgenössischen Schriftsteller am Bio-Bauernhof der Lebenshilfe Vorarlberg begrüßen: Michael Köhlmeier.

Mit Moderator George Nussbaumer verbindet Michael Köhlmeier eine langjährige Freundschaft, in der das gemeinsame Musizieren eine wichtige Rolle spielt. Die beiden waren sogar einst zusammen in Tschechien auf Tour. Bereits zum 20. Mal moderierte George Nussbaumer das „Gespräch am Sunnahof“ und brachte es mit seinen Fragen erneut auf den Punkt: „Bist du beim Schreiben einsam?“ „Eine gute Frage“, erwidert Köhlmeier, „ich bin gerne allein in meinem Büro. Gottseidank habe ich eine Frau, der es ähnlich geht. Durch unsere fiktiven Figuren haben wir aber viel Besuch zuhause. Daher bin ich froh, wenn wir abends nur zu zweit am Esstisch sitzen.“ Schon in seinem Elternhaus spielten Bücher eine Hauptfigur. „Bereits mit 14 Jahren konnte ich mir den Beruf des Schriftstellers für mich vorstellen und auch meine Eltern trauten mir das zu“, so der Autor.