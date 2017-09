Kocherlebnis in der Natur

Feldkirch (ceg). Kochen ist ein Thema, welches in unserer schnelllebigen Zeit, oft leider nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Viel zu oft wird auf Fast Food gesetzt. Lebensmittel nicht aus dem Supermarkt, sondern aus der Natur, oder aus dem eigenen Garten zu verarbeiten ist etwas, dass speziell Kindern nicht mehr sonderlich geläufig sind. Im Rahmen des Feldkircher Umweltprogramms wurde nun Kindern einen ganzen Tag lang dies Ernährungsweise vermittelt.

Fridolin Baumgartinger, gelernter Koch und Natur- und Wildnispädagoge, versuchte in Zusammenarbeit mit dem Jugendservice Feldkirch an einem ganzen Tage das Erlebnis Essen aus und in der Natur nahe zu bringen.

Nach einer kurzen Einführung ging es zuerst an das Suchen und Ernten der Zutaten für das gemeinsame Essen. Der reichhaltige Garten im Naflahus in der Reichsstraße bot dabei ein herbstliches Überangebot. So sammelten die Kinder Kartoffeln, Tomaten, Karotten, Gurken, oder sogar ein wunderbaren Kürbis. Das geerntete Gemüse wurde danach zerkleinert und für den Grill vorbereitet. Ebenfalls ein Brotteig vorbereitet. Nach dem Anzünden wurden noch mit dem mitgebrachten Hackfleisch kleine Hamburger geformt. In der Feuerschale wurden nun nicht nur eine Glut für das Gemüse und das Brot vorbereitet, sondern auch Steine erhitzt. Diese wurden herausgenommen, mit Öl bestrichen und die Hamburger darauf gebraten.

Diese wurden nun von den Kindern im selbstgemachten Brot zusammen mit Dip, Salat und Gemüse zum Mittag angerichtet und mit größtem Genuss verspeist. Alle holten sich einen Nachschlag auf den Teller

Wildpädagoge Baumgartinger und Martina Gallaun vom Jugendservice Feldkirch zeigten sich ob des Engagements der Kinder begeistert und betonten die Notwendigkeit, den Kindern das Essen aus der Natur, abseits der Lebensmittelindustrie und des Fast Foods nahezubringen.