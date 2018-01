Kochen – Essen – Reden

Beim Väterhock in Rankweil steht Kommunikation und Gemütlichkeit im Vordergrund

Rankweil. Im Kindertreff Bifang in Rankweil haben normalerweise die Kinder das Sagen. Auch die Mütter der Kindergärtler und der angrenzenden Volksschule trifft man öfters bei diversen Nachmittagsrunden. Die Väter sieht man für gewöhnlich nicht, bis auf drei Ausnahmen im Jahr. Dann trifft sich nämlich der Väterhock in der Küche des Kindergartens. Ins Leben gerufen wurde das Treffen von Stefan Greiner (38) und Michael Tagger (54). Primäres Ziel der beiden, auch die Väter der Kinder sollen sich gegenseitig kennenlernen und austauschen. Für die beiden passionierten Hobbyköche war dann auch klar, bei jedem Hock wird auch gemeinsam gekocht. Steirisch, peruanisch, bayrisch, italienisch, aber auch eine zünftige Grillerei oder sogar feinstes Sushi, die Väter haben sich schon in so manche kulinarische Welt getraut.