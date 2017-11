Koalitionsverhandlungs-Steuerungsgruppe tagt am Montag

Nach einem eher ruhigen Wochenende haben die Koalitionsverhandler von ÖVP und FPÖ ab Montag wieder einen vollen Terminkalender: Die Chefriege rund um die Parteiobmänner Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache, die sogenannte Steuerungsgruppe, tagt am Montag.

Medien will man diesmal nicht dabei haben, dementsprechend gibt es keine genaueren Angaben zur Uhrzeit und auch keine Statements. Am Freitag hatten Kurz und Strache nach einem Kassasturz erste “Metaziele” vorgestellt. Nach der Sitzung am Montag ist nach APA-Informationen kommende Woche noch ein weiteres Treffen der Steuerungsgruppe geplant.