Koalitionsverhandlungen: Kommt jetzt ein Heimatschutzministerium?

Bereits im Sommer 2017 forderte FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl ein "Heimatschutzministerium". Nun, im Zuge der Verhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ über eine mögliche Regierung, stellt sich die Frage, ob die Freiheitlichen diese Forderung weiter durchsetzen wollen und können.

Auf Nachfrage des Nachrichtenportals “news.at” schließt FPÖ-Pressesprecher Martin Glier die Einführung eines Ministeriums für Heimatschutz nicht aus, aber “die Ministerien sind im Moment kein Thema.” Theoretisch möglich sei in diesen Fragen alles, allerdings sei der Zuschnitt der Ministerien in den Koalitionsverhandlungen bisher noch nicht besprochen worden. Zunächst werde einmal die finanzielle Lage in den einzelnen Ressorts geprüft. “Der Ball liegt jetzt bei denn Fachgruppen,” heißt es bei Glier.