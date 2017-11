Koalitionspoker: FPÖ rüttelt nun am Tempo-Limit

Hubert Gorbach machte sich als Verkehrsminister für Tempo 160 stark - jetzt rütteln die Freiheitlichen am 130-er Limit.

Wie “oe24.at” berichtet, wollen die Freiheitlichen in den Koalitionsverhandlungen einen Vorstoß für die Aufhebung der Tempolimits auf den Autobahnen unternehmen. Zum einen soll das Ende des Luft-Hunderters besiegelt werden. “Wir orten da einen großen Unmut in der Bevölkerung, wenn man kilometerlang auf bestausgebauten Autobahnen mit 100 km/h dahinzockeln muss“, so ein FPÖ-Spitzenpolitiker zu ÖSTERREICH.