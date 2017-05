Koalitions-Poker in Den Haag:  Rutte schließt Wilders aus

Rechtspopulist Geert Wilders fordert Beachtung - © APA (AFP)

Zwei Monate nach der Parlamentswahl in den Niederlanden haben Liberale und Christdemokraten die Suche nach einem Regierungspartner gestartet. Die Verhandlungen mit der grünen Partei seien endgültig gescheitert, sagte der amtierende Ministerpräsident Mark Rutte am Mittwoch im Parlament in Den Haag. Auch den Rechtspopulisten Geert Wilders schloss er aus.