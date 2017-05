Koalition will Beschäftigungsbonus jetzt umsetzen

Kern bekräftigte das Vorhaben - © APA

Offenbar will die Koalition jetzt doch den seit einiger Zeit in der Warteschleife befindlichen Beschäftigungsbonus umsetzen, der bereits ab Juli für zusätzliche Jobs sorgen sollte. Kanzler Christian Kern (SPÖ) zeigte sich am Montagabend zuversichtlich, im Ministerrat am Dienstag Hürden beseitigen zu können, ÖVP-Chef Sebastian Kurz ließ ausrichten, dass er fertig verhandelte Punkte umsetzen wolle.