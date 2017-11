Koalition: Medienverhandlungen dringen nicht nach außen

Keine Details aus den Verhandlungen, diese Devise gilt ÖVP und FPÖ auch für das Medienkapitel. Während der ÖVP-Chefverhandler Gernot Blümel ebendies auf Anfrage ausrichten lässt und ansonsten schweigt, machen die Blauen aus ihrem Herzen keine Mördergrube, was sie sich vor allem in Sachen ORF wünschen. Die Gebührenfrage wird zentral.

Gern und oft entrüstete sich die FPÖ in den vergangenen Jahren über die “Zwangsgebühren”, deren Abschaffung freiheitliche Mandatare immer wieder forderten. Herbert Kickl, Generalsekretär und Mediensprecher der Freiheitlichen, verwendete diesen Ausdruck unlängst im Gespräch mit dem Parteiblatt “Neue Freie Zeitung” wieder. “Ein gebührenfinanzierter öffentlich-rechtlicher Rundfunk macht nur dann Sinn, wenn er auch dementsprechende Inhalte in einem maßgeblichen Ausmaß anbietet und bestimmte Qualitätskriterien erfüllt”, wurde er dort zitiert. Das klingt fast schon zahm aus dem Munde Kickls, der sonst deftig gegen den ORF – wo er etwa in der Vergangenheit ein “linkslinkes Politbüro” ortete – wettert.