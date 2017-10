Koalition: IKG-Präsident warnt vor Freiheitlichen

Deutsch sieht Bundespräsidenten in der Pflicht - © APA (Archiv)

Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), Oskar Deutsch, warnt vor einer möglichen Koalition mit den Freiheitlichen. “Deutsch-nationale haben in der Regierung nichts verloren”, schrieb er am Wochenende auf Facebook. Sein Appell geht an die ÖVP und die SPÖ, die als die noch immer stärksten Parteien Verantwortung tragen würden.